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Культура

В эстрадно-джазовом оркестре Псковской области рассказали о планах

О концертных планах эстрадно-джазового оркестра Псковской области рассказали худрук и главный дирижёр оркестра Евгений Баранчиков и музыкант оркестра Роман Богданов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

Фото: ПАИ

Одной из главных программ станет концерт под названием «Мировые рок-хиты», который оркестр готовит для псковской публики. Ранее также рассматривалась идея концерта, посвящённого творчеству Владимира Высоцкого.

Музыканты отметили, что разные площадки предъявляют свои требования, прежде всего по акустике, однако звукорежиссёры успешно справляются с этими особенностями. Для разнообразия в выступлениях к оркестру иногда присоединяются солисты как из Пскова, так и из других городов.

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