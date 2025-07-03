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Псковский оркестр вошёл в тройку лидеров на фестивале «Спасская башня»

Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка в составе команды сводного военного оркестра воздушно-десантных войск вошёл в тройку лидеров на фестивале «Спасская башня», рассказал художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

Евгений Баранчиков. Фото: ПАИ

В состав сводного оркестра также вошли ансамбль «Песни и пляски» воздушно-десантных войск и рота почётного караула курсантов Рязанского высшего командного училища. Руководит коллективом подполковник Владислав Твёрдый. Подготовка к фестивалю длится несколько месяцев: оркестры из Пскова, Новороссийска, Рязани и Тулы отрабатывали музыкальный материал как по отдельности, так и совместно на общих репетициях.

«Мы всей большой командой вошли в тройку лидеров среди всех оркестров фестиваля. Выступаем наравне с Центральным военным оркестром и другими крупными коллективами», – подчеркнул Евгений Баранчиков.

Напомним, что Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» ежегодно проходит на Красной площади в Москве.

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