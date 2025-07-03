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Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка выступит на фестивале «Михайловский бастион»

Псковский оркестр 104-го десантно-штурмового полка примет участие в музыкальном фестивале «Михайловский бастион», рассказал художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 июля.

«Михайловский бастион» в Пскове. Фото: ПАИ

В этом году фестиваль станет более масштабным и разнообразным, обещают организаторы. Кроме традиционных точечных выступлений в разных уголках области, организаторы подготовили два дня вечерних концертов на стадионе «Машиностроитель». Фестиваль состоится 22 августа.

Особенностью нынешнего фестиваля станет участие не только псковских коллективов, но и оркестров, которые ранее не выступали в регионе.

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