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Общество

Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках

Комплексные учения по ликвидации разлива нефтепродуктов прошли на объектах в Великих Луках и Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Разлив нефтепродуктов ликвидировали во время учений в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Учения проходили в рамках подтверждения готовности и выдачи заключения ООО «Псковнефтепродукт» и АО «Нева Энергия», расположенных в Великих Луках и Пушкинских Горах.

По легенде произошло квазимгновенное разрушение резервуара с последующим разливом мазутного топлива (дизельного топлива). На место происшествия незамедлительно прибыли нештатно-аварийные бригады местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также профессиональные аварийно-спасательные формирования, «Экоспас» и другие заинтересованные службы.

«Комплексное учение проводилось на максимальный расчётный объём разлива по наихудшему сценарию, рассмотренному в плане ЛРН. В результате работ условный разлив нефтепродуктов локализован и ликвидирован: организации показали высокий уровень подготовки персонала объектов, взаимодействия и работу органов КЧС и ОПБ организаций, управление силами и средствами», – отметили в пресс-службе.

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