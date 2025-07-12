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Общество

Июльские выходные в Пскове: куда сходить

Как интересно и с пользой провести в Пскове предстоящие выходные 12 и 13 июля, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Псковичам предлагается стать частью Всероссийской акции «Культурная суббота. Краеведение» вместе с детьми, которая пройдёт в библиотеке имени Курбатова (Профсоюзная, 2) в субботу, 12 июля, с 10:00 до 19:00.

Все желающие могут погрузиться в театрализованное вечернее мероприятие о стрелецком дозоре. Место проведения: Псковский кремль. Начало в субботу, 12 июля, в 19:00.

Псковскую молодёжь приглашают принять участие в лекции и квизе эпохи Александра Невского вместе с историком. Место и время проведения: Молодёжный центр (Максима Горького, 15) в это воскресенье в 12:00.

Присоединиться к выступлению военно-духового оркестра в центре города можно, посетив Летний сад (памятник Александру Пушкину и Арине Родионовне) уже завтра, 13 июля, в 16:00.

Премьерный показ спектакля «Битва жизни» пройдёт в драмтеатре имени А. С. Пушкина в Пскове (Пушкина, 13) в субботу и воскресенье. Начало в 19:00.

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