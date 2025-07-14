Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О положительных тенденциях в жизни современной молодёжи рассказал Евгений Васильев

О положительных тенденциях в жизни современной молодёжи рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Евгений Васильев. Фото: ПАИ

«Теперь модно служить в армии, модно заниматься спортом, модно здоровое питание, модна забота об экологии, модны успехи детей в учёбе, модно отсутствие вредных привычек», – отметил он и добавил, что в сложный для страны период конца 1990-х годов тенденции были прямо противоположными.

По словам Евгения Васильева, большая семья – самый лучший труд на земле. «С позиции многодетного отца я бы сказал молодёжи главное – не бояться, набраться терпения. Крепкая семья создаётся годами, иногда десятилетиями, сложными жизненными путями, как воин, закаляющийся в боях», – подчеркнул собеседник ПАИ.

«Неполноценная семья – всегда трагедия для ребёнка, а задача любого взрослого – забота о детях, почитание родителей. Помощниками могут быть блогеры, имеющие в арсенале доступ к огромной аудитории молодёжи. Искренне надеюсь, что мы правильно движемся в воспитании наших детей!» – заключил Евгений Васильев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2025

Град с яйцо и ливни: Псковская область оказалась в размытом барическом поле
14 июля 2025

О положительных тенденциях в жизни современной молодёжи рассказал Евгений Васильев
14 июля 2025

Около десяти тысяч зрителей ожидают на фестивале «Островский рубеж»
14 июля 2025

Более 170 боеприпасов и 45 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
14 июля 2025

Больше 60 тысяч зрителей посетили спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне
14 июля 2025

Псковский губернатор принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты
14 июля 2025

15 и 17 июля часть домов на Запсковье останется без горячей воды
14 июля 2025

Реконструкцию боя в Островском районе будут транслировать на большом экране

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...