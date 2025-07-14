О положительных тенденциях в жизни современной молодёжи рассказал Евгений Васильев

15:52, 14 июля 2025, ПАИ

О положительных тенденциях в жизни современной молодёжи рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Теперь модно служить в армии, модно заниматься спортом, модно здоровое питание, модна забота об экологии, модны успехи детей в учёбе, модно отсутствие вредных привычек», – отметил он и добавил, что в сложный для страны период конца 1990-х годов тенденции были прямо противоположными.

По словам Евгения Васильева, большая семья – самый лучший труд на земле. «С позиции многодетного отца я бы сказал молодёжи главное – не бояться, набраться терпения. Крепкая семья создаётся годами, иногда десятилетиями, сложными жизненными путями, как воин, закаляющийся в боях», – подчеркнул собеседник ПАИ.

«Неполноценная семья – всегда трагедия для ребёнка, а задача любого взрослого – забота о детях, почитание родителей. Помощниками могут быть блогеры, имеющие в арсенале доступ к огромной аудитории молодёжи. Искренне надеюсь, что мы правильно движемся в воспитании наших детей!» – заключил Евгений Васильев.