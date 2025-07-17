«Псков» вышел в финал областного Кубка по футболу

10:49, 17 июля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» вышел в финал Кубка Псковской области, обыграв в полуфинале псковскую команду «Стрела». Матч завершился вчера, 16 июля, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

В ответном полуфинальном матче «Псков» обыграл «Стрелу» со счётом 3:2. В составе «Пскова» забитыми мячами отличились Сергей Молчанов и дважды Антон Шишаев. У «Стрелы» забивали Никита Иванов и Матвей Баловнев. Напомним, что первая игра этих команд завершилась вничью – 1:1.

В финале псковский коллектив сыграет с великолукским «Экспрессом». Год назад «Псков» стал обладателем областного Кубка.

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