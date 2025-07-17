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Чем полезна красная смородина, рассказала врач-нутрициолог

Красная смородина – это ценный источник витаминов, минералов и других полезных веществ. Витамин С, содержащийся в ней в большом количестве, укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость инфекциям и ускоряет выздоровление при простудных заболеваниях. О том, чем полезна эта ягода рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман «Газете.Ru».

Екатерина Гузман также отметила, что в смородине много калия, который помогает нормализовать артериальное давление. Антиоксиданты в её составе укрепляют стенки сосудов и снижают риск развития атеросклероза.

Нутрициолог подчеркнула, что красная смородина полезна для профилактики тромбозов, запоров и накопления токсинов в организме. Кроме того, она помогает предотвратить анемию.

«Железо, содержащееся в смородине, необходимо для образования гемоглобина и предотвращения железодефицитной анемии. Витамины и антиоксиданты улучшают состояние кожи, делая её более упругой и сияющей, а также укрепляют волосы и предотвращают их выпадение», – добавила Екатерина Гузман.

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