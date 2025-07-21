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Происшествия

Пять человек спасли из дома в Великих Луках после взрыва газа

Пять человек спасли сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области из дома на улице Юбилейной в Великих Луках, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Оперативно прибывшие на место происшествия специалисты МЧС эвакуировали трёх детей и спасли пять человек, из которых один госпитализирован в медицинское учреждение.

Также пожарные ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Для этого были привлечены 20 специалистов МЧС России и десять единиц техники.

Для установления причин происшествия на месте работают сотрудники Госпожнадзора и другие оперативные службы.

Напомним, взрыв в многоквартирном доме произошёл сегодня, 21 июля. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали. Кроме того, из дома эвакуировали трёх детей. Видео с места происшествия опубликовано здесь.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что, по предварительным данным, утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже стали причиной инцидента. По факту ЧП проводится следственная проверка.

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