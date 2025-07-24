Леонид Слуцкий открыл в Пскове федеральный проект

12:56, 24 июля 2025, ПАИ

Визит в Псковский регион лидера ЛДПР Леонида Слуцкого прокомментировал руководитель фракции партии в областном Собрании депутатов Антон Минаков. В беседе с корреспондентом ПАИ он рассказал, где побывал высокопоставленный гость и с кем смог пообщаться.

В частности, 23 июля Леонид Слуцкий присутствовал на фестивале «Сила корней и крылья перемен», который прошёл в Пскове в рамках празднования Дня города. «Я считаю, что фестиваль прошёл в положительном ключе, всё задуманное организаторами было воплощено. Я очень благодарен Леониду Эдуардовичу Слуцкому, депутатам Госдумы, сенатору Совета Федерации и сотрудникам центрального аппарата, что, несмотря на очень плотный график, они нашли время посетить Псковскую область и поздравить наших жителей с этим замечательным праздником, с Днём города, принять участие в нашем фестивале. Этот праздник стал всероссийским, поскольку на него приехали представители из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленской и Ленинградской областей и других регионов нашей страны», – сказал Антон Минаков.

Также он отметил, что прошедший фестиваль – это не разовая акция, а федеральный проект, «который получил свой статус в Псковской области» и дальше будет проходить в других регионах страны. «Леонид Эдуардович не скрывает, что у него особые, тёплые чувства к нашему региону. Он очень любит бывать в Псково-Печерском монастыре, где мы вчера провели несколько часов, и председатель партии молился в Богом зданных пещерах достаточно большой промежуток времени», – заметил Антон Минаков.

Кроме того, продолжил он, вчера состоялась встреча Леонида Слуцкого с представителями волонтёрских организаций Псковской области, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, с которыми сотрудничает региональное отделение партии. «Они также организовали свою выставку на нашей ярмарке, где показывали свои разработки и достижения: как они плетут сети и создают новые костюмы для маскировки. Также они продемонстрировали образцы вооружения и сбитые квадрокоптеры, – сказал собеседник ПАИ. – В целом, фестиваль вызвал только положительные эмоции у жителей города, поскольку была интересная развлекательная программа, был народный фольклор, прошёл конкурс детских рисунков, где Леонид Эдуардович поздравил и наградил отличившихся детей. Детские рисунки были посвящены теме «Почему моя мама герой?».

Антон Минаков резюмировал, что основными целями визита лидера ЛДПР стали поздравление жителей Пскова с 1122-летием первого упоминания города в летописи, поддержка нового проекта «Лига женщин» и регионального отделения партии. «В Псковской области в этом году не проходит каких-то больших, масштабных выборов, поэтому приезд Леонида Эдуардовича с такой серьёзной делегацией – это, безусловно, огромный лимит доверия и большая честь для региона, за что мы безумно благодарны. После такого лимита доверия работа регионального отделения будет усилена дополнительно», – заключил Антон Минаков.

Ранее сообщалось, что 23 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР и комитета по международным делам в Госдуме Леонид Слуцкий обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в рамках диалога между органами власти всех уровней.