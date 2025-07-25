Эксперты прогнозируют восстановление рынка автокредитования после снижения ключевой ставки

21:10, 27 июля 2025, ПАИ

Снижение ключевой ставки Банком России до 18 % годовых может способствовать оживлению рынка автокредитования во второй половине 2025 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Средние ставки по таким кредитам могут снизиться на два-три процентных пункта. Решение ЦБ РФ принято на заседании совета директоров в пятницу, 25 июля. Это стало вторым последовательным снижением ставки.

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич отметил, что объём выдачи автокредитов по итогам года может достичь 1,5 трлн рублей, что соответствует показателям 2023 года, но на треть ниже рекордного уровня 2024 года.

Эксперт также обратил внимание на изменение структуры кредитования: если в 2023 году 60 % выдач приходилось на подержанные автомобили, то в 2025 году ожидается возврат к доле новых автомобилей в 70–75 %, что соответствует показателям 2021 года. Основным драйвером роста рынка, по его мнению, остаются льготные программы кредитования.

Алексей Бородавин, руководитель кредитования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс платформа», прогнозирует снижение средних ставок по автокредитам на два-три пункта. По его оценкам, для новых автомобилей с учётом субсидий ставки могут составить около 10 % годовых, а для подержанных – 21–25 %.

Специалисты ожидают, что эти меры могут повысить спрос на автомобильном рынке на 15–20 % во втором полугодии по сравнению с первым. Бородавин также отметил тенденцию к дальнейшему снижению ставок в связи с изменением ситуации на рынке залогового кредитования и развитием цифровых сервисов оформления кредитов.