Ведущий из Пскова дал советы по организации идеальной свадьбы

17:47, 04 августа 2025, ПАИ

Рекомендациями по подготовке к свадьбе поделился основатель арт-пространства «Вперёд в СССР», ведущий и организатор мероприятий Дмитрий Третьяков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

Дмитрий Третьяков советует заранее, как только станет известна дата свадьбы, собрать команду фотографов, видеографов и ведущих, а также забронировать площадку.

«А потом говорите им, что за полгода до торжества мы с вами лично встретимся и всё начнём обсуждать», – отметил он.

По словам ведущего, обсуждать работу специалистов лучше ближе к дате – примерно за полгода. Впрочем, встреча может пройти и раньше, если предстоит выбирать между несколькими кандидатами.

Для подготовки праздника Дмитрий Третьяков рекомендует молодожёнам составить примерный плейлист и поделиться своими пожеланиями – эти детали команда затем тщательно прорабатывает.

Особое внимание ведущий уделяет так называемой последней встрече перед свадьбой, во время которой проводит психологическую подготовку молодожёнов.

«Я на первой встрече говорю, что готов провести свадьбу, только если вы пообещаете, что в ночь перед торжеством выспитесь. Иначе смысла нет – усталые вы не прочувствуете праздник и удовольствие от него», – объяснил гость студии.

На последней встрече он напоминает об этом обещании и готовит пару к тому, что свадебный день может быть не идеальным.

«Расстраиваться из-за того, на что нельзя повлиять, например на погоду, нет смысла. Важно понимать, насколько мы готовы к таким ситуациям. Я всегда рассматриваю худший вариант», – подчеркнул организатор.