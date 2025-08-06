О статистике ДТП и правонарушениях несовершеннолетних на дороге поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:02, 06 августа 2025, ПАИ

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 августа.

Главное из эфира: