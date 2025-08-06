О статистике ДТП и правонарушениях несовершеннолетних на дороге поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 августа.
Главное из эфира:
- за семь месяцев этого года в Пскове задержали 31 несовершеннолетний за управление транспортными средствами без прав. Вынесено более 50 постановлений о правонарушениях;
- зачастую родители приобретают подросткам мототехнику, которая относится к спортивному инвентарю, не допущенному к движению по дорогам общего пользования. За это, а также за езду без прав грозит штраф. Информация о правонарушении передаётся в комиссию по делам несовершеннолетних, это может сказаться на будущем ребёнка;
- за нарушения с начала года привлекли 160 велосипедистов. Основная причина ДТП – велосипедисты не спешиваются на пешеходных переходах;
- электросамокаты и их аналоги мощностью до 0,25 кВт классифицируются как велосипеды, до 4 кВт – мопеды (требуются права категории M), свыше 4 кВт – мотоциклы (категория A);
- за семь месяцев в Пскове зарегистрировали 90 ДТП (снижение на 12,5 % по сравнению с прошлым годом). Погибло три человека: два пешехода и один пассажир;
- одна из мер профилактики ДТП – установка камер фиксации нарушений. Например, на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов появится камера с функцией контроля пропуска пешеходов;
- современные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД фиксируют не только нарушения скоростного режима, но и непристёгнутые ремни безопасности, использование телефонов, пересечение сплошной линии. В ГИБДД могут при необходимости включать такие опции в конкретной камере;
- у псковского ГИБДД много планов и предложений городским властям, связанных с повышением безопасности на дорогах. Это и расширение улично-дорожной сети (например, продление улицы Рокоссовского), и точечные решения: новые пешеходные переходы, разметка. Их реализация зависит от финансирования.
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06 августа 2025
О статистике ДТП и правонарушениях несовершеннолетних на дороге поговорили на «Серебряном дожде». Главное