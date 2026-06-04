Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

17:24, 04 июня 2026, ПАИ

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в финал открытого чемпионата Франции, который проходит в эти дни на кортах Парижа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В полуфинальном матче 19-летняя россиянка, посеянная под восьмым номером, обыграла представительницу Украины Марту Костюк (15-й номер посева) со счётом 6:1, 6:3.

Это лучший результат Андреевой на турнирах «Большого шлема» в карьере. В 2024 году она также доходила до полуфинала «Ролан Гаррос», но уступила итальянке Жасмин Паолини.

В финале, который состоится 6 июня, соперницей Андреевой станет победительница другого полуфинального матча, в котором сойдутся россиянка Диана Шнайдер (25-й номер посева) и польская спортсменка Майя Хвалиньская. Таким образом, не исключён российский финал: в случае победы Шнайдер две представительницы России впервые с 2009 года встретятся в решающем матче «Ролан Гаррос». Тогда Светлана Кузнецова обыграла Динару Сафину. Ранее российский финал на этом турнире также состоялся в 2004 году, когда Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву.