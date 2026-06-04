Российская экономика растёт – Владимир Путин

23:16, 04 июня 2026, ПАИ

Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на инфляцию, которую Центральный банк успешно контролирует с помощью денежно-кредитной политики, сообщил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В рамках форума Путин также провёл встречу с руководителями ведущих международных информационных агентств, пишет РИА. Новости.

«Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики, прежде всего с инфляцией. Именно поэтому Центральный банк и вообще финансовые власти приняли ряд решений – жёстких – для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. Поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат: год к году за апрель экономика возвращается, не полностью ещё, но возвращается уверенно к целевым показателям», – цитирует президента издание.