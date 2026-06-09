От сохи к серверу. Как село становится высокотехнологичным

09:52, 09 июня 2026, ПАИ

Российское сельское хозяйство уже сложно воспринимать как традиционную отрасль в привычном смысле. Оно стремительно превращается в высокотехнологичный сектор, где конкурируют не только урожаи, но и разработки, логистика, биотехнологии и управленческие решения. На этом фоне региональный уровень становится лакмусовой бумажкой: видно, где федеральные решения «на земле» действительно работают. Как это происходит?

По сути, речь идёт о переходе от модели «накормить страну» к модели «зарабатывать на продовольствии и технологиях». Глава Минсельхоза Оксана Лут подчёркивает, что Россия не просто достигла самообеспечения по ключевым позициям – по зерну почти 170%, по рыбе более 120%, по мясу и маслам выше внутренних потребностей, но и формирует устойчивый экспортный контур, включая рост поставок продукции глубокой переработки на 12% и агротехнологий примерно на треть. Не тоннаж, но и технологии сегодня определяют развитие АПК в регионах.

Псковская область в этом смысле довольно показательный пример того, как инновации и господдержка меняют структуру агросектора. Регион в последние годы демонстрирует устойчивый рост, оставаясь в лидерах в СЗФО сразу в нескольких секторах. Итоги минувшего года: первое место по производству скота и птицы на убой, четвёртое – по производству молока, второе – по производству рапса, четвёртое по зерновым культурам. И это несмотря на объективные погодные трудности.

Регион давно перестал быть просто поставщиком сырья, Псковская область – родина целого ряда узнаваемых продуктовых брендов, производство которых основывается на собственной сельскохозяйственной базе. Великолукский мясокомбинат, «Красная знамя», «Прасковья Молочкова», «Соловьи» – перечислять можно долго.

Все эти процессы были бы невозможны без выстроенной системы поддержки. На региональном уровне фермеры Псковской области получают доступ к целой линейке грантов: «Агростартап» для создания и развития КФХ, отдельные гранты для семейных ферм, сельхозкооперативов, а также специальные программы «Агротуризм» и «Агромотиватор» для участников СВО, начинающих работать в АПК. Плюс субсидии на элитное семеноводство, овощи, картофель, развитие льноводства и модернизацию объектов АПК. Это та самая «точечная настройка» рынка, о которой говорит Минсельхоз, только в региональном разрезе.

На поддержку агропромышленного комплекса только в 2025 году был направлен 681 млн рублей.

Здесь отчётливо видна роль «Единой России», которая в регионе фактически выступает политическим оператором этих решений. В регионе активно реализуются программы «Региональное и федеральное развитие сельского хозяйства» и «Комплексное развитие сельских территорий». Через партийные площадки проходят обсуждения мер поддержки, корректировка критериев отбора грантов, включение региональных инициатив в Народную программу – от развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности до благоустройства сёл и поддержки участников СВО.

Получается довольно простая картинка. С одной стороны – фермер, который через региональный Минсельхоз может получить грант на запуск КФХ, модернизацию фермы или строительство сыродельни, а также субсидию на элитное семеноводство или льноволокно. С другой – региональные и федеральные решения, которые открывают ему доступ к биржевой торговле, льготной логистике, экспорту. Роль «Единой России» здесь в том, чтобы не только принять законы, но и «протянуть» их до уровня конкретного хозяйства в районах.

В рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Псковская область постепенно встраивается в систему развития АПК. Для приграничного региона это важный вопрос: обеспечить себя продуктами, сохранить рабочие места, дать молодым специалистам не только «поехать в деревню», но и расти там в высокотехнологичной отрасли.

В этом и заключается смысл инноваций в аграрном секторе. Это не про роботов в поле, хотя и это, вероятно, не за горами, а про связку «продовольственная безопасность – технологическая независимость – развитие сельских территорий».