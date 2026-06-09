Перец, ИИ и жизнь за свой счёт. Экономический обзор Псковской области: ключевые события мая 2026 года

15:30, 09 июня 2026, ПАИ

Май 2026 года выдался для Псковской области на редкость насыщенным. В ОЭЗ «Моглино» заработал завод специй, на форум «Здравница» съехались две тысячи экспертов со всей страны, псковские предприниматели овладевали практическими кейсами использования ИИ. И всё это на фоне губернаторского отчёта, в котором Михаил Ведерников сформулировал, пожалуй, один из ключевых итогов работы: «Ближе к состоянию «жить за свой счёт» мы ещё не были».

Большая экономика: можно побыстрее?

Для того чтобы оценить, что происходит в Пскове, нужно понимать общий фон. А фон в мае 2026 года – это вновь история про то, как российская экономика считала «плюсы» и «минусы».

Начало 2026 года выдалось тяжёлым. По оценке Минэкономразвития, в январе 2026 года ВВП сократился примерно на 1,7% г/г, в феврале – ещё на 1,0%, но уже в марте экономика вышла в плюс: плюс 1,9% к прошлому году, а в апреле – ещё 1,3%. По итогам четырёх месяцев ВВП, по данным того же министерства, всё-таки показал небольшой рост – около 0,2%. На ПМЭФ-2026 Владимир Путин прямо сослался на эти цифры, отметив, что в апреле ВВП вырос на 1,3%, а за январь – апрель «подрос ещё на 0,2%», и назвал текущую динамику экономики «умеренной».

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5% годовых. Минэкономразвития не скрывает нетерпения: «Пространство для снижения ставки есть», – говорил Решетников на полях ПМЭФ, намекая, что темп смягчения мог бы быть и побыстрее.

Напомним, в апреле в России инфляция составила 5,6%, в Псковской области несколько выше – 6,5%.

Финансовый каркас: бюджет, инвестиции, налоги

В мае губернатор Михаил Ведерников представил Псковскому областному Собранию депутатов отчёт о работе правительства за 2025 год. Ключевой структурный сдвиг: почти 68% доходов консолидированного бюджета формируется сегодня за счёт собственных источников – самый высокий показатель как минимум с 2013 года. «Ближе к состоянию «жить за свой счёт» мы ещё не были», – подчеркнул глава региона.

По данным на конец мая, Фонд инвестиционного развития Псковской области сопровождает 68 инвестиционных проектов с общим планируемым объёмом инвестиций 66,4 млрд рублей – против 45 проектов и 56 млрд рублей годом ранее. Объём новых инвестпроектов, принятых на сопровождение в 2025 году, в 1,5 раза превысил показатели досанкционного года. Индекс промышленного производства Псковской области в первом квартале 2026 года составил 117,2%, в том числе по обрабатывающим производствам – 118,3%.

Кстати, Фонд инвестразвития принял участие в нулевом дне ПМЭФ-2026 и подписал соглашения о сотрудничестве с коллегами из Московской, Рязанской, Саратовской и Херсонской областей.

Напомним, вопрос «жить за свой счёт» для Псковской области – острый, а в иные годы – и весьма болезненный. Будет ли повышена планка собственных доходов по итогам 2026 года, говорить об этом не просто рано, но и, по оценкам экспертного сообщества, не имеет смысла. Год начался для бизнеса слишком турбулентно: тут вам и рост ставки НДС, и снижение планки по уходу с УСН. Как это в итоге скажется на доходной части бюджета?

Данные, которые были озвучены на заседании Общественного совета при Управлении ФНС России по Псковской области, на первый взгляд, дают повод для осторожного оптимизма. По данным налоговиков, налогоплательщики региона за четыре месяца уплатили в бюджеты разных уровней 21 млрд рублей налогов и 10,3 млрд рублей страховых взносов. Это 123,5% к уровню поступлений аналогичного периода 2025 года, то есть на 4,0 млрд рублей больше.

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за этот период составили 13,9 млрд рублей с темпом роста к уровню аналогичного периода 2025 года 106,8% (+0,9 млрд рублей). Из этой суммы в областной бюджет поступило 11,4 млрд, в доходы местных бюджетов – 2,5 млрд.

За пять месяцев 2026 года в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Псковской области суммарно поступило 25,9 млрд рублей налогов и сборов, то есть 121,8% к уровню поступлений аналогичного периода 2025 года (на 4,6 млрд рублей больше).

При этом, отмечают эксперты, есть признаки разрастания в экономике «серой зоны»: дробления бизнеса, увеличения объёма использования наличных расчётов. Это касается всей России, не только Псковской области.

На ПМЭФ президент Владимир Путин «заморозил» дальнейшее уменьшение финансовой планки для ухода МСП с УСН: слишком громкими оказались сигналы с мест. Какой эффект окажет это решение? Тут специалисты в оценках расходятся – нам остаётся только наблюдать.

Беларусь в Пскове: союзные деньги и длинная линия роста

В середине мая Псков на несколько дней оказался в центре союзной повестки: регион принял официальную делегацию Республики Беларусь во главе с главой администрации президента Дмитрием Крутым. 18 мая прошла рабочая встреча Крутого с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Уже на следующий день Псков принимал заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства под сопредседательством Дмитрия Крутого и вице-премьера России Алексея Оверчука. По сути, город на один день стал площадкой, где перезагружали экономическую повестку Союзного государства через призму конкретного приграничного региона.

Ключевой экономический сигнал прозвучал на пресс-подходе. Дмитрий Крутой заявил, что по итогам 2026 года товарооборот между Беларусью и Псковской областью может достичь 200 млн долларов. За последние три года, по его словам, он уже вырос в 1,7 раза, а среднегодовой темп роста достиг около 10%. Псковская область, подчеркнул он, входит в число ключевых партнёров Беларуси среди российских регионов – наравне со Смоленской и Брянской областями.

Отдельный блок переговоров – инфраструктура и стройка. Крутой прямо заявил о готовности белорусских компаний заходить в дорожное строительство, участвовать в проектах по обращению с отходами и газификации Псковской области. Для региона это потенциальный доступ к дополнительным мощностям и технологиям в капиталоёмких отраслях, где собственные ресурсы ограничены. Впрочем, вопрос вовлечения белорусских компаний частенько будоражит местный бизнес.

Есть история и «про кошелёк» рядового псковича. Стороны обсуждают создание торгового дома белорусских товаров в Пскове – площадки, где продукция со всей республики будет продаваться без посредников и лишних наценок. Для экономики это расширение ассортимента и рост конкуренции в рознице, для политики – мягкий, но понятный символ союзной интеграции на уровне повседневных покупок. То, что потребительский интерес к этой теме есть, доказывает появление торговых сетей с белорусским ассортиментом. Правда, стоимость товаров в них конкурентной с российскими товарами назвать сложно. Тут интерес покупателей скорее связан с неким потребительским мифом: «белорусское – качественнее».

Транспортный и туристический контур лишь усиливают интеграционную связку между Псковской областью и Республикой Беларусь. На федеральном уровне уже заявлены планы по запуску беспересадочного железнодорожного сообщения Великие Луки – Полоцк и Великие Луки – Витебск, а на встречах в Пскове обсуждалось субсидирование авиарейса Минск – Псков. Если оба направления заработают, Псковская область фактически окажется ближе к белорусским регионам, чем к части российских соседей: сократится время в пути, вырастет взаимный поток туристов и деловых поездок. Однако решение этих вопросов, скорее всего, будет найдено только в среднесрочной перспективе.

Отметим, что во время визита Дмитрий Крутой с белорусской делегацией посетил ОЭЗ «Моглино». А это вполне очевидный сигнал, что «Моглино» может стать ключевой площадкой для промышленной кооперации Союзного государства. Интересный момент: экскурсию по предприятию «Титан-Полимер» провёл председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, а после осмотра производственных линий состоялась закрытая встреча, где обсуждались конкретные направления расширения кооперации в нефтехимии и смежных отраслях.

ОЭЗ «Моглино»: с перчиком

Для особой экономической зоны «Моглино» май принёс сразу несколько важных новостей: от символического открытия нового завода до стратегического разрешения на строительство флагманского проекта.

25 мая на площадке «Моглино» состоялось торжественное открытие нового производственного комплекса компании «Исма Тех» – предприятия Openspice. Завод специализируется на помоле, дроблении и смешивании специй и пряностей. Звучит, может быть, и не так внушительно, как другие инвестпроекты на территории ОЭЗ, – но за этим событием стоит серьёзная история.

Компания «Исма Тех» начала строить комплекс ещё в 2024 году. К маю были запущены линия грубого помола, линия тонкого помола с применением жидкого азота, линия чистки сырья и смесительный цех. В ближайшие месяцы планируется запуск паровой стерилизации. Объём инвестиций по итогам строительства вырос до 222 млн рублей.

Мощность – до 800 тонн продукции в год при работе в две смены. Производство сертифицировано по стандартам ISO 22000:2018, VACCP и TACCP, а к концу года планируется получить сертификат FSSC 22000. Клиенты – отнюдь не «районные приправщики»: на церемонии открытия присутствовали представители «Черкизово», KDV Group, «Могунция-Интеррус» и других крупных игроков пищевой и фармацевтической отрасли.

«По объёму продукции мы планируем выпускать до четырёхсот тонн в год в одну смену. Если нужно увеличивать объёмы – выходим в две смены и делаем 800 тонн», – рассказал на открытии генеральный директор «Исма Тех» Илья Герасимов. Принципиальная идея бизнеса – максимальная прозрачность: компания намерена транслировать процесс производства на своём сайте в режиме онлайн.

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь ещё при регистрации «Исма Теха» назвал проект «значимым инвестиционным проектом, призванным внести вклад в экономическое развитие Псковской области, создание новых рабочих мест и расширение экспортного потенциала». Как показала жизнь, не преувеличивал.

На сессии Псковского областного Собрания, выступая с отчётом о работе за 2025 год, губернатор Михаил Ведерников подвёл итоги работы «Моглино». Картина такова: 16 резидентов, суммарный планируемый объём инвестиций – более 40 млрд рублей. Фактически уже вложено около 23 млрд рублей, создано 705 рабочих мест.

В 2026 году зона продолжает набирать обороты. «В июне ожидаем старт производства диагностических экспресс-тестов на собственных площадях», – сообщил Ведерников.

Ключевое событие для ОЭЗ, которое «созревало» несколько месяцев и оформилось именно в этот период: завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство нового производственного комплекса по выпуску ПЭТ (полиэтилентерефталата) и ПБТ (полибутилентерефталата). Апрельская госэкспертиза подтвердила соответствие проектной документации всем требованиям, и в мае проект перешёл в активную фазу.

«Получение разрешения на строительство – это стратегически важный этап. Мы переходим к активной фазе работ по созданию нового производства ПЭТ и ПБТ, которое станет значимым элементом отечественной промышленности», – заявил генеральный директор завода Борис Табаев.

Комплекс рассчитан на выпуск до 280 тыс. тонн ПЭТ-гранулята и 80 тыс. тонн ПБТ-гранулята в год. ПБТ, применяемый в авиастроении, электронике и медицине, прежде в России не производился вообще – это чистое импортозамещение в самом буквальном смысле. Общий объём инвестиций по двум очередям завода превысит 22 млрд рублей.

«Здравница»: новая инвестиционная витрина

С 25 по 30 мая Псков впервые в своей истории стал площадкой для Всероссийского форума «Здравница» – главного отраслевого события в сфере санаторно-курортного дела страны. Организаторы – Национальная курортная ассоциация, Российская академия наук и правительство Псковской области.

Гордиться региону есть чем. Мероприятие международного уровня такого масштаба в Пскове ещё выше подняло планку для будущих событий. Около двух тысяч участников из 60 регионов России, плюс делегации из Беларуси, Казахстана и Китая. За четыре рабочих дня – более 300 выступивших экспертов, десятки лекций, стратегических сессий, симпозиумов и мастер-классов. Работала выставка с участием более 170 компаний, представивших новейшее оборудование и технологии.

Форум оказался не просто съездом медицинского сообщества – он выполнял роль инвестиционной витрины региона. Для области, у которой есть рекреационные территории площадью около 150 гектаров, включая побережье Псковско-Чудского озера, возможность показать себя двум тысячам профессионалов из санаторно-курортной отрасли и потенциальных инвесторов – это прямая экономическая ставка на новые инвестпроекты.

МСП: цифровой разворот

27 мая в псковском офисе Сбербанка открылся II Практический форум «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса – 2026». Мероприятие объединило более ста представителей малого и среднего бизнеса Псковской области – предпринимателей, руководителей компаний, специалистов по развитию и IT-профессионалов.

Форум стал прямым продолжением прошлогоднего события: в мае 2025 года в Пскове прошёл первый ИИ-форум. «Псковская область становится площадкой, где бизнесы не просто обсуждают, а внедряют ИИ-решения», – констатировали организаторы. Главная мысль, прозвучавшая от спикеров: искусственный интеллект – это уже не будущее и не привилегия корпораций. Это рабочий инструмент, который сегодня доступен псковскому микробизнесу.

Ещё одна показательная майская история – экспертная встреча, которую Псковское региональное отделение «Опоры России» провело вместе с представителями УФНС России по Псковской области. В 2026 году для малого и среднего бизнеса вопрос взаимодействия с налоговой окончательно перестал быть «бухгалтерской рутиной» и превратился в часть стратегии выживания и роста.

Главными темами стали цифровые инструменты налогового контроля, критерии оценки налоговых рисков и практические вопросы применения налогового законодательства. Для регионального предпринимательского сообщества это, по сути, сигнал о смене самой логики отношений между государством и бизнесом: налоговое администрирование сегодня строится уже не столько вокруг выездной проверки, сколько вокруг постоянного цифрового анализа операций, взаимосвязей и поведенческих паттернов компаний.

К слову о состоянии МСП в регионе. В 2025 году количество субъектов МСП и ИП в Псковской области выросло по сравнению с 2024-м. В первом квартале этого года наблюдалось лишь небольшое их уменьшение – «в пределах десятых долей процента», утверждал в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» министр экономического развития Андрей Михеев.

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Подводя итоги развития экономики Псковской области в мае, отметим, что всё больше в глаза бросается одна тенденция. Турбулентность становится стимулом для регионального бизнеса и государственных институтов его поддержки искать новые механизмы привлечения инвестиций, развития площадок для B2B, находить точки соприкосновения с фискальными органами, а также шире применять новые инструменты по оптимизации бизнес-процессов – например ИИ. Экономика региона вновь показывает высокую степень адаптивности к непростым условиям. И это тоже повод для сдержанного оптимизма.

«Экономический обзор Псковской области: ключевые события» – проект Псковского агентства информации. Объём происходящего в сфере региональной экономики постоянно растёт, число активных акторов бизнес-процессов увеличивается. Считаем важным и полезным отслеживать и фиксировать ключевые моменты экономического развития региона. Обзоры будут выходить ежемесячно. Для их подготовки привлекаются эксперты из предпринимательского сообщества, профильных органов власти, депутатского корпуса, институций по поддержке развития бизнеса и привлечению инвестиций.

Если вы хотите присоединиться к проекту в качестве эксперта или сообщить, на ваш взгляд, о знаковом событии или явлении в экономике региона, пишите на адрес a.mashkarin@mh-pskov.ru.