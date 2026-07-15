Дарья Козьякова подала документы для участия в выборах в Заксобрание Псковской области

16:06, 15 июля 2026, ПАИ

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в Себежском районе Дарья Козьякова подала документы в территориальную избирательную комиссию Невельского района для участия в выборах депутатов регионального парламента. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Дарья Козьякова выдвинута по одномандатному избирательному округу № 13 от Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.