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Глава Дедовичского округа стал гостем радиостанции «Серебряный дождь». Главное

Глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 9 июня.

Главное:

- Ключевой задачей на новом месте работы было собрать заново команду администрации округа: примерно треть штатных специалистов по ключевым направлениям, включая замглавы, отсутствовала.

- Экономическая основа округа – два крупных предприятия: Псковская ГРЭС и лесозавод «Судома», на которых стабильная зарплата, занятость. При этом кадры здесь по-прежнему нужны.

- Потенциал промышленного туризма вокруг Псковской ГРЭС фактически невозможен из-за статуса станции как стратегического объекта.

- В туризме ставка делается на локальные проекты: строятся две турбазы. Администрации приходится помогать предпринимателям с землей и продвижением. Одна из турбаз уже отработала первый сезон в «некапитальном» формате размещения, сейчас собственник готовится строить более комфортные, всесезонные объекты проживания.

- В Шелонском водохранилище, по словам Ахтямова, водятся судак и сом трофейных размеров, а также лещ: часть туристов приезжает именно за трофейной рыбалкой.

- Музей партизанской славы рассматривается как одна из опорных точек туристического притяжения, для него готовят расширение экспозиции и передачу дополнительных помещений через Росимущество.

- В округе есть инвестор из Москвы с проектом завода по производству сжиженного газа, который выбирал площадку исходя из энергетических мощностей Псковской ГРЭС. Округ со своей стороны делает все, чтобы этот инвестпроект состоялся.

- Ахтямов подчеркивает плюсы единого бюджета округа: централизация упростила распределение средств и не допустила ухудшения повседневной жизни на отдаленных территориях, несмотря на скепсис части жителей при реформе.

- По проекту «Формирование комфортной городской среды» уже сделана пешеходная дорожка среди многоквартирных домов, а по итогам нового голосования планируется расширение этой зоны с озеленением и скамейками.

- Ахтямов называет приоритетом окончание работ в районном центре досуга в Пионерном (концертный зал с оркестровой ямой и внутренние работы), под который нужна поддержка регионального бюджета, и продолжение обновления.

- По программе поддержки ТОС в округе в этом году 23 победивших проекта. Самый необычный ТОС-проект – устройство пруда, инициированный местной активисткой, спортсменкой.

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