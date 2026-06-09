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Глава Дедовичского округа: Ключевой задачей стал сбор команды

Ключевой задачей стал сбор команды, заявил глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Когда осенью я пришел на свой пост, на 1/3 должностей людей просто не было, а без этого невозможно работать. Всё остальное – решение актуальных запросов людей», – отметил глава округа.

Руслан Ахтямов отметил, что зарплата служащих стала более конкурентоспособной, плюс помогло сарафанное радио о лояльности нового главы. «Микроклимат в коллективе очень важен. Атмосфера комфортная. Это в том числе помогло привлечь людей, хотя вот до сих пор нет начальника ЖКХ, начальника архитектурного отдела», – поделился глава округа.

Руслан Ахтямов также рассказал, что в муниципалитете до сих пор продолжается трансформация из района в округ. «Сначала было много скепсиса на эту тему, что, мол, жизнь людей станет хуже, но ничего подобного не произошло, а администрирование, на мой взгляд, стало проще», – отметил Руслан Ахтямов.

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