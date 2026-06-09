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Общество

Завод по производству сжиженного газа может появиться в Дедовичском районе

Завод по производству сжиженного газа может появиться в Дедовичском районе, анонсировал глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Пару месяцев назад мы встречались с инвестором. Он заявил о намерениях начать строительство производства уже этим летом. Рынком сбыта станет Турция», – уточнил Руслан Ахтямов.

При этом глава округа напомнил, что в Дедовичах уже сейчас действуют два больших предприятия – ГРЭС и лесозавод «Судома», которые дают людям стабильный заработок. «Более того, у этих предприятий есть потребность в кадрах», – обратил внимание Руслан Ахтямов.

Глава рассказал о примерах, когда в район не только приезжают дауншифтеры из столиц, но и возвращаются земляки, которые в итоге предпочли спокойствие суете мегаполисов.

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