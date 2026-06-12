Редкие картины и книжные издания представили в Псковском музее-заповеднике

16:46, 12 июня 2026, ПАИ

Торжественное открытие выставочного проекта «Листая земли, страны и века…» о мире природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях XVIII–XX веков из собрания музея прошло во Дворе Постникова в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Выставка позволит гостям совершить путешествие через века – от картографических шедевров голландского Золотого века до первых научных описаний экзотических стран, флоры и фауны.

«Мы показываем предметы из коллекции Псковского музея, здесь только наши вещи. Псковский музей обладает необыкновенным количеством сокровищ, что действительно удивляет и восхищает. На нашей выставке гости впервые увидят вещи, которые вряд ли ещё где-то можно увидеть. Например, тома знаменитого атласа Блау середины XVII века. Всего существует 11 томов, восемь из которых хранятся в Псковском музее. Безусловно, выставка требует неспешного и вдумчивого посещения, но будет интересна и детям. Сотрудники музея подготовили игры для детей и адаптировали многие изображения из книг для детального рассмотрения. Сюда обязательно нужно приходить всей семьёй!» – приветствовала гостей генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова.

Карты Блау представляют фауну дальних стран и дают возможность увидеть животное в деталях, в объёме, как его представляли или видели современники.

Гости выставки смогут увидеть не только атласы Блау, но и другие редкие голландские издания, хранящиеся в древлехранилище Псковского музея. Среди них – энциклопедии Лудольфа и Рюйша, а также атлас царства животного мира Брема. Эти книги украшены подробными иллюстрациями, которые привлекали внимание самого Чарльза Дарвина.

Куратор выставки Наталья Родникова, начальник древлехранилища Псковского музея, подчеркнула, что в экспозиции представлены все собрания и фонды музея. Помимо книг, гости смогут увидеть живопись, декоративные скульптуры, фарфоровые изделия, а также коллекцию серебра с изображениями растительности и животных.

Представленные на выставке картины демонстрируют разные взгляды художников на ландшафты, которые изображены в голландских атласах. Эти атласы, содержащие обширный картографический и иллюстративный материал, способствовали развитию пейзажной живописи и анималистических сюжетов.

На выставке можно увидеть голландскую живопись, включая произведение неизвестного мастера «Мужчина с селёдкой», созданное в XVII веке и хранящееся в собрании Фёдора Плюшкина. Также представлены работы Николая Рериха и Петра Оссовского, а также картины современных отечественных и китайских художников.

Одним из главных событий выставки станет демонстрация графического наследия Дмитрия Митрохина, выдающегося мастера книжного знака и литографии. Посетители также смогут ознакомиться с написанным в 1931 году натюрмортом «Табак в цвету» Аристарха Лентулова, одного из ключевых представителей русского авангарда.

Впервые будут показаны произведения Михаила Кирсанова и Константина Крыжицкого, созданные в 1930–40-х годах, а также работы псковских художников-самоучек.

К выставке отдел научной реставрации и консервации фондов Псковского музея подготовил отреставрированные экспонаты: графическую работу «Мимозы на окне» (1956) Татьяны Русановой и бронзовый нож в форме птички, изготовленный венским скульптором Петром Терещуком.

Выставка «Листая земли, страны и века…» будет открыта во Дворе Постникова (улица О. Кошевого, 2) с 12 июня.