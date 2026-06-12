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Диалог с заслуженным артистом России Дмитрием Дюжевым прошёл в Печорах

Диалог с заслуженным артистом Российской Федерации Дмитрием Дюжевым прошёл в рамках заезда «Единство» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: проект «Истоки. Школа» / организаторы

Участники поговорили о семейных традициях предков, о вере и внутренней опоре, о том, как малые народы, защищая свою малую родину, помогают сохранять суверенитет Родины большой.

«Наше будущее – это те, кого вы выбираете себе в пример. И когда они цельные и твёрдые с точки зрения ценностей, мы становимся такими же», – поделился Дмитрий Дюжев.

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