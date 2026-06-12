Псковичи успешно выступили на главной студенческой сцене страны в Хабаровске

14:43, 12 июня 2026, ПАИ

Прошла торжественная церемония награждения на XXXIV (V) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. Псковские студенты достойно проявили себя, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

1 500 участников более чем из 70 регионов России боролись за звание лучших в десяти направлениях – от вокала и моды до медиа и арта. Делегация Псковской области вернулась с наградами.

Так, Дарья Романова покорила жюри в номинации «Народное пение / Соло» с номером «Ахой» и получила диплом лауреата первой степени в вокальном направлении.

Специальными призами отмечены Никита Кузьминых («за творческую устремлённость» в инструментальном жанре) и яркий юмористический видеоролик дуэта Алины Ермолиной и Елизаветы Савченко («за обаятельную роль сердца»).

Михаил Ведерников поздравил псковичей с победой.