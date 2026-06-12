Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи успешно выступили на главной студенческой сцене страны в Хабаровске

Прошла торжественная церемония награждения на XXXIV (V) Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. Псковские студенты достойно проявили себя, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в MAX

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

1 500 участников более чем из 70 регионов России боролись за звание лучших в десяти направлениях – от вокала и моды до медиа и арта. Делегация Псковской области вернулась с наградами.

Так, Дарья Романова покорила жюри в номинации «Народное пение / Соло» с номером «Ахой» и получила диплом лауреата первой степени в вокальном направлении.

Специальными призами отмечены Никита Кузьминых («за творческую устремлённость» в инструментальном жанре) и яркий юмористический видеоролик дуэта Алины Ермолиной и Елизаветы Савченко («за обаятельную роль сердца»).

Михаил Ведерников поздравил псковичей с победой.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Для псковской молодёжи проведут краеведческую пробежку по мостам
13 июня 2026

Palestrina выступит сегодня на хоровом фестивале в Пскове
13 июня 2026

Схема движения автобусов временно изменена в Пскове
13 июня 2026

В Пскове для проведения велогонок перекрыли несколько улиц
13 июня 2026

Михаил Ведерников: Полученный опыт обязательно пригодится участникам программы «Герои земли Псковской»
13 июня 2026

Исполнилась мечта: переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
13 июня 2026

В Псковской области завершилось голосование за объекты благоустройства по программе ФКГС
12 июня 2026

Губернатор Ведерников поблагодарил участников псковского автопробега в честь Дня России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...