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Экономика

О новых мерах защиты от мошенников расскажут в программе «Копилка»

Очередной выпуск программы о финансовой грамотности «Копилка» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 15 июня, в 12:30.

Фото: ПАИ

Какой закон, защищающий людей от мошенников, приняла Госдума? Как банки будут проверять, нет ли на телефоне клиента вредоносных программ? И что делать, если с банковской карты всё-таки украли деньги?

Об этом в «Копилке» расскажет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Все выпуски программы «Копилка» можно послушать в подкастах ПАИ в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

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