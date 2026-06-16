Власти планируют расширить список отраслей для федерального инвестиционного вычета

11:18, 16 июня 2026, ПАИ

Комиссия Госсовета по направлению «Инвестиции» поддержала идею расширения перечня отраслей, которые могут получать федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Предложение направлено на рассмотрение в Правительство РФ, пишет газета «Известия».

Сейчас вычет, позволяющий снижать федеральную часть налога на прибыль, доступен энергетикам, металлургам, компаниям в сфере телекоммуникаций и научным организациям. Как отмечают эксперты, среди потенциальных новых получателей – ретейл, агропромышленный комплекс и фармацевтика. Эти отрасли демонстрируют рентабельность и активно вкладывают средства в расширение производства.

Вопрос корректировки ФИНВ обсуждался 10 июня на совещании президента с правительством. В Минпромторге заявили о готовности рассмотреть расширение перечня с заинтересованными ведомствами. В Минфине отметили, что предложения прорабатываются совместно с другими министерствами.