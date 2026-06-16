Власти планируют расширить список отраслей для федерального инвестиционного вычета
Комиссия Госсовета по направлению «Инвестиции» поддержала идею расширения перечня отраслей, которые могут получать федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Предложение направлено на рассмотрение в Правительство РФ, пишет газета «Известия».
Сейчас вычет, позволяющий снижать федеральную часть налога на прибыль, доступен энергетикам, металлургам, компаниям в сфере телекоммуникаций и научным организациям. Как отмечают эксперты, среди потенциальных новых получателей – ретейл, агропромышленный комплекс и фармацевтика. Эти отрасли демонстрируют рентабельность и активно вкладывают средства в расширение производства.
Вопрос корректировки ФИНВ обсуждался 10 июня на совещании президента с правительством. В Минпромторге заявили о готовности рассмотреть расширение перечня с заинтересованными ведомствами. В Минфине отметили, что предложения прорабатываются совместно с другими министерствами.