В медучреждениях введут электронные договоры на платные услуги

13:00, 17 июня 2026, ПАИ

С 1 сентября в России вступают в силу обновлённые правила оказания платных медицинских услуг, в том числе появится возможность дистанционного заключения договоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Одним из ключевых нововведений станет возможность оформления договора онлайн – при наличии у медицинской организации сайта или мобильного приложения. Также клиники, оказывающие платные услуги, будут обязаны передавать сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Изменятся и требования к содержанию договоров. В частности, при получении анонимной медицинской помощи пациенту больше не потребуется указывать паспортные данные. Кроме того, теперь в документах должны быть чётко прописаны сроки оказания услуг, тогда как ранее указывались лишь условия и сроки ожидания.