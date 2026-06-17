Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В медучреждениях введут электронные договоры на платные услуги

С 1 сентября в России вступают в силу обновлённые правила оказания платных медицинских услуг, в том числе появится возможность дистанционного заключения договоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Фото: ПАИ

Одним из ключевых нововведений станет возможность оформления договора онлайн – при наличии у медицинской организации сайта или мобильного приложения. Также клиники, оказывающие платные услуги, будут обязаны передавать сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Изменятся и требования к содержанию договоров. В частности, при получении анонимной медицинской помощи пациенту больше не потребуется указывать паспортные данные. Кроме того, теперь в документах должны быть чётко прописаны сроки оказания услуг, тогда как ранее указывались лишь условия и сроки ожидания.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






17 июня 2026

Псковички чаще всего отказываются от детей из-за врождённых пороков развития
17 июня 2026

Псковичей призвали вносить предложения для Народной программы ЕР
17 июня 2026

Михаил Ведерников рассказал о развитии патриотических проектов в регионе
17 июня 2026

Псковские единороссы выбрали делегатов на федеральный съезд в Москве
17 июня 2026

Министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова станет гостем программы «Среда обитания»
17 июня 2026

Михаил Ведерников подчеркнул важность обмена опытом между регионами в реализации нацполитики
17 июня 2026

В медучреждениях введут электронные договоры на платные услуги
17 июня 2026

Представитель Кремля назвал Псков оплотом русской государственности

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...