Вице-спикер псковского парламента Александр Братчиков досрочно сложит полномочия

13:34, 17 июня 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области по избирательному округу № 3 Александр Братчиков досрочно прекратит свои полномочия. Соответствующее заявление поступило от вице-спикера и будет рассмотрено на 56-й сессии регионального парламента, которая станет заключительным пленарным заседанием седьмого созыва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Этот вопрос сегодня, 17 июня, рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Александр Братчиков родился в 1975 году в Уржуме (Кировская область). Имеет высшее образование, в 2009 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 1998–2003 годах являлся генеральным директором строительно-архитектурной фирмы. С 2003 года – генеральный директор ООО «Псковагроинвест».

Депутат Псковского областного Собрания 4-го, 5-го, 6-го и 7-го созывов, председатель комитета Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.