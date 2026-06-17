В Псковской области хотят ввести выплаты для переехавших из недружественных стран медиков и педагогов

14:38, 17 июня 2026, ПАИ

Медицинские и педагогические работники, переехавшие в Псковскую область из недружественных стран, смогут получить единовременную выплату на обустройство в размере 100 тысяч рублей. Также им предлагают возмещать подтверждённые расходы на переезд в сумме до 355 тысяч рублей. Соответствующие меры поддержки рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике регионального парламента сегодня, 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Как отметили депутаты, инициатива направлена на привлечение востребованных специалистов, которые готовы жить и работать в Псковской области. Выплаты призваны компенсировать затраты, связанные с переездом и первичным обустройством на новом месте.

Законопроект разработан правительством региона. Ожидается, что новые меры поддержки повысят привлекательность области для квалифицированных кадров из-за рубежа.