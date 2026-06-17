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Молодёжный патриотический слёт пройдёт в Святогорском монастыре 22 июня

Молодёжный патриотический слёт «Святогорская застава» пройдёт на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря 22 июня. Мероприятие приурочено к памятной дате – дню начала Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение: организаторы

Главная цель мероприятия – заинтересовать подрастающее поколение изучать историю, в частности ключевые события, определившие судьбы людей и страны, отметили организаторы. В рамках «Святогорской заставы» участники молодёжных поисковых объединений представят информацию о деятельности поисковых отрядов и поделятся опытом исследовательской работы. Они расскажут о своих проектах, направленных на сохранение памяти о близких и предках, участвовавших в войне.

Как отмечают организаторы, поисковые отряды объединяет общая задача: сохранение памяти о судьбах солдат, установление и увековечение имён погибших, а также исследование обстоятельств событий военных лет. В своей работе поисковики используют архивные документы, предметы быта и вооружения, найденные в ходе экспедиций.

Найденные в экспедициях предметы рассматриваются как исторические свидетельства, позволяющие воссоздать картину событий, установить личности бойцов и обстоятельства их гибели.

Организаторы рассчитывают, что проект будет проводиться на ежегодной основе.

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