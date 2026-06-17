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Руководители колледжей из Псковской области участвуют в слёте «Лидеры изменений СПО» во Владивостоке

III Дальневосточный слёт «Лидеры изменений СПО» проходит на острове Русский во Владивостоке с 15 по 18 июня. Мероприятие объединило руководителей учреждений среднего профессионального образования, педагогов, студентов, представителей предприятий и экспертов. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

Среди участников – директор Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Ирина Гайдовская, директор Великолукского политехнического колледжа Елена Николаева и директор Островского многопрофильного колледжа Мария Калиненко.

Центральными темами слёта стали вопросы развития системы СПО, внедрения новых технологий в образовательный процесс, налаживания взаимодействия с работодателями и поиск решений для преодоления кадрового дефицита. В первый день работы форума состоялось пленарное заседание, посвященное теме «Туризм как национальный приоритет: превращаем нереализованный потенциал в кадровый драйвер экономического роста».

Ключевым спикером на заседании выступил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. В своём выступлении он обратил внимание на необходимость законодательного закрепления демонстрационного экзамена в качестве основной формы государственной итоговой аттестации. Также докладчик подчеркнул важность подготовки мультикомпетентных специалистов и профессионалов нового поколения, способных отвечать на актуальные вызовы времени.

Программа слёта продолжилась образовательными турами, мастер-классами и панельными дискуссиями.

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