Платформа для партнёров MAX теперь доступна самозанятым

17:44, 17 июня 2026, ПАИ

Более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнёров MAX. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе VK.

С помощью инструментов для бизнеса предприниматели смогут повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов. Вместе с этим им станет доступно расширение воронки продаж. На конец мая к платформе присоединились более 500 тысяч компаний и организаций.

Для того чтобы зарегистрироваться на платформе, необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через портал «Госуслуги».

Присоединившиеся к платформе предприниматели получают возможность создать собственный публичный канал. Это даёт возможность автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, а также запустить мини-приложение.