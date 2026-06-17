Платформа для партнёров MAX теперь доступна самозанятым
Более 16 миллионов российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили возможность присоединиться к платформе для партнёров MAX. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе VK.
С помощью инструментов для бизнеса предприниматели смогут повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов. Вместе с этим им станет доступно расширение воронки продаж. На конец мая к платформе присоединились более 500 тысяч компаний и организаций.
Для того чтобы зарегистрироваться на платформе, необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через портал «Госуслуги».
Присоединившиеся к платформе предприниматели получают возможность создать собственный публичный канал. Это даёт возможность автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, а также запустить мини-приложение.
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