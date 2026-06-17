Алёна Трунова: В Псковской области снизился уровень безработицы

17:54, 17 июня 2026, ПАИ

Стенды работодателей из разных отраслей будут представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове, которая пройдёт 26 июня в спортивно-развлекательном центре «Простория». Об этом рассказала министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«У нас на ярмарке будут представлены все отрасли: промышленность, банковский сектор, медицинские организации, силовые ведомства, сельское хозяйство и другие. Всё подготовлено под любой запрос», – отметила Алёна Трунова.

Министр добавила, что в регионе снизился уровень безработицы. По стране этот показатель составляет 2,2 %, в Псковской области он находится на уровне 1,5 %.

«Мы видим корреляцию: увеличивается количество занятого населения. Это говорит о том, что у наших работодателей колоссальная потребность в кадрах. Поэтому они максимально стараются выходить на такие мероприятия, чтобы найти работников», – подчеркнула гостья эфира.