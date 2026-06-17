Проект охранных зон усадебного парка курорта «Хилово» рекомендован к принятию

17:24, 17 июня 2026, ПАИ

Принять проект «О зонах охраны объекта культурного наследия регионального значения «Курорт «Хилово», фрагмент усадебного парка» рекомендовали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Документ устанавливает ограничения использования земельных участков, водных объектов и градостроительные регламенты. Как пояснил заместитель министра культурного наследия региона Антон Заруцкий, речь идёт не о всей территории современного курорта, а о фрагменте усадебного парка, поставленном на охрану в 1996 году.

Разработанные зоны охраны разрешают капитальное строительство на административной территории с высотностью до 15 метров, до восьми метров – на территории частной застройки. В зоне охраняемого природного ландшафта ограничения более жёсткие, но тотального запрета на капстроительство нет.

Проект имеет положительное заключение экспертизы Министерства культуры РФ и согласован с органами местного самоуправления. Окончательное решение будет принято на 56-й сессии Законодательного Собрания завтра, 18 июня.