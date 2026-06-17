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Общество

Эффективность исполнения региональных госпрограмм оценил экономический комитет Заксобрания Псковской области

Завершающее в действующем созыве заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию прошло накануне 56-й сессии регионального парламента. Под председательством Андрея Козлова депутаты оценили, насколько результативно в Псковской области реализуются 25 государственных программ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Андрей Козлов напомнил, что парламентарии ежегодно рассматривают отчёт об их исполнении в рамках контрольных полномочий, так как бюджет области формируется программным методом. Доля расходов на эти цели составляет 92 %, что в абсолютных цифрах превышает 55,7 миллиарда рублей.

Мероприятия охватывают 60 сфер развития региона и разделены на шесть основных направлений: это сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная безопасная среда для жизни, достойный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация, сбалансированное региональное развитие.

«Если сравнить с прошлыми годами, 19 из 25 программ показали высокую эффективность. Это серьёзный показатель, он выше, чем ранее. Это говорит о системной работе. На мой взгляд, мы движемся в правильном направлении. А там, где показатели эффективности не очень высокие, при необходимости будут внесены корректировки. Анализ эффективности – это в том числе и работа над ошибками», – прокомментировал представленный министерством экономического развития отчёт Андрей Козлов.

Добавим, что наибольший удельный вес в расходах на реализацию госпрограмм занимают четыре документа: «Развитие образования Псковской области» – 23,7 %, «Развитие транспортной системы» – 21,2 %, «Развитие здравоохранения» – 18 %, «Социальная поддержка граждан» – 11,7 %.

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