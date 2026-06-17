В Великих Луках завершается высадка цветов на городских клумбах

19:43, 17 июня 2026, ПАИ

Специалисты по озеленению города преобразили клумбу на проспекте Гагарина. На 200 квадратных метрах уже распустились сальвии и алиссумы, а вот бархатцам, цинниям и георгинам для цветения нужно ещё подрасти, пишет издание Luki-News.

Высадка цветов на городских клумбах завершается.

«Большая часть великолукских клумб уже облагорожена, и в ближайшее время работы по высадке цветов завершатся», – отметила заведующая оранжереей МП «Зеленхоз» Наталья Пашкович.

Она добавила, что при выборе растений специалисты ориентировались на те виды, которые смогут радовать жителей города на Ловати до самых морозов.