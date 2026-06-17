Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках завершается высадка цветов на городских клумбах

Специалисты по озеленению города преобразили клумбу на проспекте Гагарина. На 200 квадратных метрах уже распустились сальвии и алиссумы, а вот бархатцам, цинниям и георгинам для цветения нужно ещё подрасти, пишет издание Luki-News.

Фото: Luki-News

Высадка цветов на городских клумбах завершается.

«Большая часть великолукских клумб уже облагорожена, и в ближайшее время работы по высадке цветов завершатся», – отметила заведующая оранжереей МП «Зеленхоз» Наталья Пашкович.

Она добавила, что при выборе растений специалисты ориентировались на те виды, которые смогут радовать жителей города на Ловати до самых морозов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






17 июня 2026

Трудоустройство в Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное
17 июня 2026

В Великих Луках завершается высадка цветов на городских клумбах
17 июня 2026

Более 100 фильмов покажут зрителям кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
17 июня 2026

ИИ, летнее трудоустройство, карьерное развитие: названы площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства в Пскове
17 июня 2026

Алёна Трунова: От работодателей есть большой запрос на рабочие профессии
17 июня 2026

Символ подвига: новый мемориал в честь защитников Отечества появился в Псковской области
17 июня 2026

В Пскове впервые прозвучит кантата Алексея Ларина «Солдатские песни»
17 июня 2026

Глава ФАДН: Если не заниматься нацполитикой – она будет заниматься тобой

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...