В Великих Луках завершается высадка цветов на городских клумбах
Специалисты по озеленению города преобразили клумбу на проспекте Гагарина. На 200 квадратных метрах уже распустились сальвии и алиссумы, а вот бархатцам, цинниям и георгинам для цветения нужно ещё подрасти, пишет издание Luki-News.
Высадка цветов на городских клумбах завершается.
«Большая часть великолукских клумб уже облагорожена, и в ближайшее время работы по высадке цветов завершатся», – отметила заведующая оранжереей МП «Зеленхоз» Наталья Пашкович.
Она добавила, что при выборе растений специалисты ориентировались на те виды, которые смогут радовать жителей города на Ловати до самых морозов.
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