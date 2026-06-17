«Михайловское» откроет выставку иллюстраций из собственных фондов в Удмуртии

21:00, 17 июня 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 18 июня, откроет выставку иллюстраций из собственных фондов в Удмуртии.

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, экспозиция под названием «Собранье пёстрых глав». Иллюстрации Ю. М. Игнатьева к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из фондов Пушкинского Заповедника» уже сегодня была развёрнута в Государственном мемориально-архитектурном комплексе «Музей-усадьба П. И. Чайковского» в Воткинске. На ней представлено 68 акварельных работ мастера, а также два издания романа с его рисунками. Первое из них – дебют тогда ещё совсем молодого иллюстратора – увидело свет в 1959 году и сразу принесло художнику широкое признание. Второе было опубликовано уже после смерти Ю. М. Игнатьева, став своего рода итогом его творческого пути, во многом проходившего именно «под знаком Пушкина».

Выставочный проект подготовлен к 200-летию выхода в свет второй главы «Евгения Онегина» (октябрь 1826 года).

В музее отмечают, что место проведения выставки выбрано неслучайно. Именно Пётр Чайковский создал самое известное музыкальное воплощение пушкинского романа – оперу «Евгений Онегин» (1877–1878).

«Я влюблён в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку…» – писал он в письме к брату Модесту.

В «Михайловском» добавили, что передвижная выставка «Собранье пёстрых глав…» – одна из самых востребованных экспозиций музея-заповедника. Она хорошо известна любителям искусства в разных регионах страны. Её показывали как на площадках Пушкинского заповедника, так и в музеях и выставочных центрах по всей России.

Планируется, что в Воткинске выставка будет работать до 20 августа.