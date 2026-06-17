Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Михайловское» откроет выставку иллюстраций из собственных фондов в Удмуртии

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 18 июня, откроет выставку иллюстраций из собственных фондов в Удмуртии.

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, экспозиция под названием «Собранье пёстрых глав». Иллюстрации Ю. М. Игнатьева к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» из фондов Пушкинского Заповедника» уже сегодня была развёрнута в Государственном мемориально-архитектурном комплексе «Музей-усадьба П. И. Чайковского» в Воткинске. На ней представлено 68 акварельных работ мастера, а также два издания романа с его рисунками. Первое из них – дебют тогда ещё совсем молодого иллюстратора – увидело свет в 1959 году и сразу принесло художнику широкое признание. Второе было опубликовано уже после смерти Ю. М. Игнатьева, став своего рода итогом его творческого пути, во многом проходившего именно «под знаком Пушкина».

Выставочный проект подготовлен к 200-летию выхода в свет второй главы «Евгения Онегина» (октябрь 1826 года).

В музее отмечают, что место проведения выставки выбрано неслучайно. Именно Пётр Чайковский создал самое известное музыкальное воплощение пушкинского романа – оперу «Евгений Онегин» (1877–1878).

«Я влюблён в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку…» – писал он в письме к брату Модесту.

В «Михайловском» добавили, что передвижная выставка «Собранье пёстрых глав…» – одна из самых востребованных экспозиций музея-заповедника. Она хорошо известна любителям искусства в разных регионах страны. Её показывали как на площадках Пушкинского заповедника, так и в музеях и выставочных центрах по всей России.

Планируется, что в Воткинске выставка будет работать до 20 августа.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






17 июня 2026

День соседей проведут в псковском Портянниково
17 июня 2026

Форум «Поверь в себя – 2026» стартовал в Островском округе
17 июня 2026

Архивные свидетельства любви: выставка к 225‑летию Пушкина открылась в Пскове
17 июня 2026

В Пскове подвели итоги проекта «Непрерывная практика в органах власти»
17 июня 2026

День деревни отметили жители псковского Богданово
17 июня 2026

«Михайловское» откроет выставку иллюстраций из собственных фондов в Удмуртии
17 июня 2026

Трудоустройство в Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное
17 июня 2026

В Великих Луках завершается высадка цветов на городских клумбах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...