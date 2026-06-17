В Пскове подвели итоги проекта «Непрерывная практика в органах власти»

21:37, 17 июня 2026, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось итоговое мероприятие проекта «Непрерывная практика в органах государственной и муниципальной власти Псковской области». Студенты третьего курса направления «государственное и муниципальное управление» представили результаты своей работы в органах власти региона, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В течение учебного года ребята проходили практику в министерствах социальной защиты, молодёжной политики, сельского хозяйства, транспорта, туризма, экономического развития, конкурентной политики, а также в администрациях города Пскова, Псковского и Себежского муниципальных округов. Студенты подготовили презентации с анализом деятельности ведомств, с предложениями об оптимизации процессов и с собственными инициативами.

«Такой формат непрерывной практики помогает не только применить теоретические знания в реальных задачах, но и увидеть систему государственного управления изнутри», – отметила руководитель практики, доцент кафедры управления ПсковГУ Ольга Копытова.

В ходе мероприятия студенты поделились, что работа с документами, участие в совещаниях и живое общение с сотрудниками министерств позволили им лучше понять специфику будущей профессии и определиться с карьерными ориентирами. По итогам практики несколько студенческих отчётов получили справки о практической значимости и были рекомендованы к внедрению.

Псковский государственный университет выражает благодарность всем органам власти за наставничество, высокий уровень организации практики и готовность делиться профессиональным опытом. Сотрудничество университета с органами государственной и муниципальной власти в рамках проекта «Непрерывная практика» будет продолжено.