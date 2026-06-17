Архивные свидетельства любви: выставка к 225‑летию Пушкина открылась в Пскове

21:47, 17 июня 2026, ПАИ

Выставка архивных документов «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!» открылась в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Экспозиция предметов из фонда Государственного архива Псковской области создана при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества.

«Это не просто перечень экспонатов, а удивительная и, главное, совершенно правдивая история любви Пушкина к Псковской земле, рассказанная на языке документов. Очень приятно, что с областной библиотекой у нас сложилось такое тесное сотрудничество и мы можем представить здесь выставочный проект, посвящённый 225-летию поэта. Его главным героем является Александр Сергеевич, а также связанные с ним документы», – рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

На выставке много внимания уделяется истории семьи Пушкина.