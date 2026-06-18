Ребёнок не получал алименты из-за бездействия великолукского работодателя

11:43, 18 июня 2026, ПАИ

Индивидуального предпринимателя из Великих Лук оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что он проигнорировал требование судебных приставов удерживать алименты из заработной платы своего сотрудника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

42-летний работник предприятия был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере четверти своего заработка. Решение суда вступило в законную силу и не обжаловалось.

Судебный пристав направил работодателю постановление об удержании части доходов должника. Однако предприниматель проигнорировал документ и не стал производить удержания, в результате чего ребёнок длительное время не получал положенных по закону средств.

За неисполнение требований судебного пристава в отношении работодателя составили протокол по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ. По итогам рассмотрения материалов предпринимателя признали виновным и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

В УФССП напомнили, что работодатели обязаны исполнять требования исполнительных документов, поступающих в отношении их сотрудников. За нарушение законодательства об исполнительном производстве руководителям и индивидуальным предпринимателям грозят крупные административные штрафы.