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Политика

Эстония вырыла 10 километров противотанковых рвов у границы с Псковской областью

За последние два месяца на участке границы с Россией, прилегающем к Псковской области, эстонские военные оборудовали около 10 километров противотанковых рвов, сообщает издание Postimees.

Фото: СЗТУ

Часть оборонительных сооружений появилась в районе волости Сетомаа. В отдельных местах рвы дополнительно укрепили бетонными заграждениями, известными как «зубы дракона».

Как отмечает издание, Эстония не намерена ограничиваться одной линией обороны и при необходимости готова создать дополнительные укрепления.

Протяженность российско-эстонской границы составляет 338 километров. Из них 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарве и 127 километров - по Чудскому озеру. При этом договор о государственной границе, подписанный Россией и Эстонией в 2014 году, до сих пор не ратифицирован парламентами обеих стран.

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