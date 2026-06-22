Три пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

10:23, 22 июня 2026, ПАИ

Три пожара ликвидировали в Псковской области за выходные, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Так, вечером 20 июня в двухэтажном жилом доме на улице Садовой в Печорах загорелся мусор. Огонь охватил 12 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Поздно вечером 21 июня в Пушкинских Горах на улице Ленина сгорел гараж, также повреждены два соседних гаража. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Спасатели спасли три хозяйственные постройки.

Кроме того, в ночь на 22 июня в деревне Велени Стругокрасненского округа сгорел жилой дом и две хозяйственные постройки. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание в отопительном оборудовании. Пожарным удалось спасти два жилых дома и три хозяйственные постройки.