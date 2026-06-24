В Псковской области пенсионер упал в пруд и утонул

14:00, 24 июня 2026, ПАИ

Мужчина около 70 лет упал в пруд в деревне Козино Локнянского района и утонул. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.

Молодой человек, увидевший происшествие, извлёк мужчину из воды, однако реанимировать его не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства происшествия выясняются.