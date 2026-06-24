В Псковской области пенсионер упал в пруд и утонул
Мужчина около 70 лет упал в пруд в деревне Козино Локнянского района и утонул. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.
Молодой человек, увидевший происшествие, извлёк мужчину из воды, однако реанимировать его не удалось.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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