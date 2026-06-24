Бывшему доценту ПсковГУ продлили срок домашнего ареста

16:07, 24 июня 2026, ПАИ

Вопрос о мере пресечения по поступившему уголовному делу в отношении бывшего доцента ПсковГУ и ведущего научного сотрудника Сергея Куклева рассмотрел Псковский городской суд. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд продлил срок домашнего ареста до 11 сентября. Рассмотрение уголовного дела состоится в 10:00 10 июля.

Ему предъявили обвинение в том, что, несмотря на заключённые с ним трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, 15 октября 2022 года он выехал за пределы России в иностранное государство для постоянного проживания там. Сергей Куклев был обязан исполнять трудовые функции по занимаемой должности в дистанционном (удалённом) формате, но фактически этого не делал.

Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых 10 миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий причинён материальный ущерб подчинённым сотрудникам и нарушены права на вознаграждение за труд.

В результате преступных действий образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.