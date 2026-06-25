Крылья суверенитета. Как возрождение авиастроения поможет Пскову

12:35, 25 июня 2026, ПАИ

Накануне на площадке Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском Владимир Путин провёл совещание по развитию отечественной авиации. «Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолётов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны», – заявил глава государства.

Всё своё

Ключевым достижением президент назвал место России в мировой табели о рангах авиадвигателестроения: наша страна входит в четвёрку государств, способных обеспечить полный производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Это можно воспринимать как гарантию того, что отечественный авиапром не окажется заложником внешних политических решений. Именно авиационные двигатели стали одной из первых мишеней санкций после 2022 года: иностранные поставщики разом закрыли доступ к ключевым комплектующим. Ответом стала масштабная программа импортозамещения. Программа сложнейшая, поскольку завязана на длинную цепочку высокотехнологических решений.

Сегодня в воздух готовятся подняться сразу несколько новых отечественных машин. Импортозамещённый среднемагистральный МС-21 с двигателем ПД-14 и региональный SJ-100 (знакомый псковичам) с двигателем ПД-8 проходят сертификационные испытания – в их рамках необходимо выполнить более 200 испытательных полётов. Уже собрано 14 планеров МС-21 в рамках серийного производства на заводе ОАК.

Первый полностью импортозамещённый SJ-100 совершил первый полёт ещё в апреле 2025 года в Комсомольске-на-Амуре. К концу 2026 года серийное производство МС-21 и «Байкала» должно быть готово к полноценному запуску.

Перевозчики ждут – и уже подписывают контракты

В декабре 2025 года Минпромторг заключил контракты на поставку 60 импортозамещённых самолётов: 18 МС-21 и 42 SJ-100, начало поставок запланировано на 2026 год. Например, группа «Аэрофлот» рассчитывает получить до 2030 года 108 самолётов МС-21, а к 2033 году довести их число в своём парке до 200 единиц. Примечательно, что в Минпромторге подчеркнули, что в условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечить устойчивый спрос на продукцию отечественного авиапрома со стороны перевозчиков. Это взаимная заинтересованность: авиакомпании нуждаются в новых бортах, производители – в гарантированных заказах.

Параллельно развивается линейка региональных машин. Турбовинтовой ТВРС-44 «Ладога» на 44 пассажира разрабатывается как замена советским «старичкам» Ан-24 и Ан-26 на маршрутах малой и средней протяжённости. На него уже заключено более 40 соглашений с потенциальными заказчиками. Самолёт Ил-114-300 призван связать отдалённые регионы страны – первые поставки запланированы на 2026 год.

Всего до 2030 года российские авиакомпании должны получить 990 гражданских воздушных судов отечественного производства.

Псков: маршруты, которые ждут своего часа

Псковская область – наглядный пример того, как транспортная связанность страны зависит от состояния авиапарка. Аэропорт Пскова сегодня обслуживает четыре регулярных направления: Москва, Калининград, Минеральные Воды и Сочи – все рейсы выполняет авиакомпания «Азимут».

При этом потенциал для расширения маршрутной сети очевиден – запрос на её развитие со стороны псковичей огромен. Спрос на новые направления в регионе есть, но не хватает провозных мощностей и подходящих воздушных судов. История, знакомая очень многим регионам.

Псковский аэропорт при этом переживает период активного развития: компания «Новапорт холдинг» ведёт строительство нового терминала прилёта, что само по себе говорит о расчёте на рост трафика.

Именно здесь вступает в силу логика государственной авиационной программы. Появление в серийном производстве МС-21 и SJ-100, а в перспективе – «Ладоги» и Ил-114-300, принципиально меняет экономику региональных маршрутов. Когда у перевозчиков появится достаточное количество отечественных бортов, открытие новых направлений из Пскова – в Мурманск, Екатеринбург, Казань или Архангельск (куда бы ещё полететь?) – из предмета переговоров превратится в вопрос коммерческой целесообразности. Связанность регионов – это конкретные рейсы, конкретные пассажиры и конкретные возможности для развития территорий.

Земля и небо

Президент сравнил нынешнее возрождение авиастроения с подъёмом сельского хозяйства после 2014 года, и это сравнение точное. Тогда под давлением продовольственных санкций страна за несколько лет превратилась из импортёра в крупного экспортёра зерна.

Сегодня авиапром переживает не менее болезненный, но столь же необходимый разворот к самодостаточности. Огромная страна с одиннадцатью часовыми поясами не может зависеть от чужих авиазаводов – это аксиома. И чем быстрее отечественные самолёты выйдут на серийный конвейер, тем раньше псковские пассажиры смогут купить прямой билет туда, куда хотят.