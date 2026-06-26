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Общество

Ирина Гайдук стала гостьей программы «Анамнез». Главное

Гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) 26 июня стала заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук. Поговорили о профилактике употребления наркотических веществ.

Главное:

– Наркомания – это не вредная привычка, а тяжелое и неизлечимое психическое заболевание. Единственная возможность вернуться в социум – признать и обратиться к наркологу-психиатру. Избавиться от наркотической зависимости нельзя, можно лишь уйти в ремиссию.

– Первый раз подростки пробуют запрещенные вещества для обретения уверенности, а также для «кайфа». «Неуверенные в себе – первые жертвы, а этот кайф мозг получит только самый первый раз, дальше – только зависимость».

– Псковские подростки ищут лёгкие деньги в работе «закладчиками».

– Чтобы не произошла зависимость, ребенка нужно увлечь делом: спортом, искусством, путешествиями. «Надо чаще обнимать ребенка и говорить, что вы его любите».

– Родителям распознать проблему можно по следующим признакам: замкнутость, тревожность, бессонница, изменение аппетита и просьбы увеличить карманные расходы.

– Если факт выявлен – не упрекать и не обвинять. «Зависимость – это не личное дело каждого, это общая проблема».

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