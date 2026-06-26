Псковский медик: Избавиться от наркотической зависимости нельзя, можно лишь уйти в ремиссию

14:13, 26 июня 2026, ПАИ

Зависимость от наркотиков наступает с первой дозы, рассказала заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Есть распространённый миф, что после первого раза зависимость не наступает. К сожалению, подростки и молодые люди в это верят. Но все наркологи говорят противоположное. Причём это не просто зависимость, а зависимость химическая, токсичная и очень тяжёлая», – предупредила Ирина Гайдук.

Избавиться от наркотической зависимости невозможно, можно только уйти в долгую ремиссию и занять себя чем-то другим, то есть отвлечься на более безопасную зависимость, пояснила Ирина Гайдук.

Медик также напомнила, что наркозависимость относится к заболеваниям и входит в перечень психических расстройств и расстройств поведения. «Это не вредная привычка, а заболевание, и заболевание это требует лечения у врача-нарколога. Но, как правило, зависимые не признают, что они зависимы, у них, как обычно, «всё хорошо», – добавила спикер.