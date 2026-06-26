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Политика

Новые меры поддержки для одиноких родителей готовит ЕР

«Единая Россия» прорабатывает пакет новых мер поддержки одиноких родителей, которые планируется включить в обновлённую Народную программу партии. Об этом 26 июня сообщили сенатор, сопредседатель общественного совета Женского движения «Единой России» Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина в беседе с ТАСС.

Фото: ПАИ

В числе предлагаемых инициатив – создание круглосуточных групп в детских садах, возвращение ясельных групп, а также возможность приводить ребёнка в дошкольное учреждение на полдня по выходным.

По словам Лантратовой, в России около пяти миллионов женщин воспитывают детей самостоятельно, а также более миллиона одиноких отцов. Сенатор подчеркнула, что таким семьям требуется не только финансовая поддержка: «У одинокой мамы или папы двойная нагрузка: работа и воспитание ребёнка. Особенно непросто бывает молодым родителям, а в случае, когда нет бабушек и дедушек, без посторонней помощи обойтись невозможно. Считаем, что здесь должно включаться государство».

Депутат Екатерина Стенякина отметила, что за последние годы благодаря усилиям партии сформирована качественная материальная база в дошкольных учреждениях. Она подчеркнула, что во время сбора предложений в Народную программу женщины предложили организовать круглосуточные группы в детских садах. «Воспитатели и няни говорят, что готовы возвращаться к такой практике. Некоторые женщины предлагают возвращать ясельные группы, как это было раньше», – сказала депутат.

При этом Стенякина подчеркнула, что развивать такие практики необходимо при условии повышения оплаты труда работников дошкольного воспитания и достойной компенсации за дежурства персоналу детских садов и яслей.

Отдельная инициатива касается обеспечения кратковременного пребывания ребёнка в дошкольной организации в выходные дни. Как пояснила Стенякина, такая мера позволила бы одиноким родителям решить накопившиеся за неделю бытовые задачи, пока несовершеннолетний находится под присмотром.

Помимо этого, в партии учитывают потребность матерей старшеклассников в высвобождении времени для оказания помощи детям при подготовке к ЕГЭ, а это также требует времени.

Как отметила депутат, все предложения от родителей и работников детских садов будут проработаны и учтены при подготовке окончательного текста Народной программы «Единой России».

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