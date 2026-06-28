Александр Козловский рассказал о работе ЕР по привлечению молодёжи на производственные предприятия

14:37, 28 июня 2026, ПАИ

О работе, которую партия «Единая Россия» ведёт для привлечения молодых кадров на производственные предприятия, рассказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта «Выбирай своё», член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Александр Козловский на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«Один из основополагающих моментов в Народной программе «Единой России» – это развитие экономики. На сегодняшний день тот технологический суверенитет, которого мы должны достичь, и те задачи, которые поставили для нас президент и правительство, невозможны без улучшения производительности труда, без развития кадров, без развития инженеров. И поэтому есть партийный проект «Выбирай своё», который особое внимание уделяет развитию молодёжи и развитию именно рабочих профессий, инженерных профессий», – отметил он.

По его словам, вместе с Союзом машиностроителей России проходит ряд мероприятий, которые несколько раз в году позволяют студентам, молодёжи, школьникам посещать производственные предприятия, знакомиться с возможными будущими рабочими местами.

«Конечно, в последующем мы надеемся, что эта большая работа по развитию молодёжи, по развитию заинтересованности к инженерным специальностям позволит им в будущем выбрать инженерную профессию и работать на производственных предприятиях Российской Федерации», – сказал Александр Козловский.

Он также добавил: важно, чтобы студенты после окончания университетов возвращались в Псковскую область и занимали рабочие места.

«Большая работа ведётся партией «Единая Россия» и Союзом машиностроителей. И я уверен, что мы достигнем тех необходимых показателей, которые поставил для нас президент: к 2030 году мы должны добиться определённого технологического суверенитета», – заключил депутат.

Напомним, псковская делегация принимает участие в первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве сегодня, 28 июня. На съезде будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы от партии.