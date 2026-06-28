Детский спорт и комфортная жизнь: Антон Мороз назвал основные программы ЕР в Псковской области

14:56, 28 июня 2026, ПАИ

Основные программы партии «Единая Россия», которые реализуются на территории Псковской области, назвал депутат Псковской городской Думы Антон Мороз на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«Одной из основных программ, продвигаемых партией «Единая Россия», является программа развития школьного детского спорта, которая позволяет проводить ремонт в спортивных залах, строить новые площадки, ФОКОТы, проводить спортивные мероприятия в большом количестве. Это, естественно, влияет на количество детей, которые занимаются спортом на начальном уровне. Мы эту программу собираемся развивать и в дальнейшем», – отметил он.

По словам депутата, на территории Псковской области в рамках программы модернизировано и создано большое количество инфраструктурных объектов для занятий спортом.

«Естественно, программа реализуется и будет реализовываться в дальнейшем. Также существует определённая проблема с тренерским преподавательским составом – она тоже будет решена благодаря тем грантам, которые выделяются в рамках программы развития детского спорта», – сказал Антон Мороз.

Также реализуется программа партии «Единая Россия» по созданию комфортной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который утверждён президентом России.

«В рамках этой программы мы работаем с населением, реализуем те проекты, которые по программе ФКГС проходят в первую очередь, где активное участие в голосовании принимает именно само население. И только те проекты, которые выбраны непосредственно нашими жителями, финансируются в дальнейшем и претворяются в жизнь. При этом ещё очень серьёзно развита программа так называемых движений ТОС на территории Псковской области, которая тоже позволяет проводить благоустроительные работы, делать среду наиболее комфортной для проживания и, соответственно, доставлять максимальное удобство гражданам, живущим на этой территории как строители. Мы не только отрабатываем эти программы непосредственно с населением. Как представители депутатского корпуса, мы ещё и контролируем процесс реализации проектов, для того чтобы они были реализованы в срок и с надлежащим качеством», – заключил депутат.

Напомним, псковская делегация принимает участие в первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве сегодня, 28 июня. На съезде будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы от партии.